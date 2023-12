Asiens Aktienmärkte haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung gefunden. Während die japanische Börse moderate Gewinne verzeichnete, ging es an den chinesischen Handelsplätzen deutlich abwärts. Dort lastete die Sorge über eine anhaltende Konjunkturabschwächung in der Volksrepublik auf den Kursen. Generell scheuten viele Anleger vor der letzten Sitzung der US-Notenbank in diesem Jahr das Risiko.

13.12.2023 08:52