Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost sind ohne klare Richtung in die neue Woche gestartet. Die Stimmung sei angesichts wiederkehrender Sorgen um die Zinsentwicklung und die Auswirkungen höherer Kreditkosten auf das globale Wirtschaftswachstum weiterhin etwas verhalten, hiess es. Vor diesem Hintergrund blicken Investoren bereits auf am Dienstag erwartete US-Inflationsdaten.

13.11.2023 09:14