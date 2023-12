In China half es damit nicht den Kursen, dass der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe die Erwartungen übertraf. Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank verwies allerdings darauf, dass dies im Gegensatz dazu stehe, dass der offizielle Einkaufsmanagerindex des Statistikamts in Peking am Vortag überraschend gefallen war. Er betonte daher, dass «wahrscheinlich weitere Konjunkturimpulse erforderlich sein werden, um das Wachstum in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt wieder anzukurbeln».