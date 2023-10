Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben sich am Freitag verhalten entwickelt. Abgesehen von den Kursgewinnen in Hongkong hielten sich die Veränderungen vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag in engen Grenzen. Auf Wochensicht lagen die Börsen der Region Asien-Pazifik im Minus.

06.10.2023 15:03