Zu den Verlierern gehörten zudem die Luxuswerte. Konjunkturdaten zum wichtigen chinesischen Markt waren enttäuschend ausgefallen: Die Einzelhandelsumsätze waren im August unter den Erwartungen geblieben und zeugten damit von dem schleppenden Konsum in China. Aktien von LVMH gaben mit zwei Prozent etwas stärker nach. Das US-Analysehaus Bernstein hatte das Kursziel von 570 auf 520 Euro gesenkt, was aber immer noch deutlich über dem aktuellen Niveau liegt./mf/stk