Stärkster Sektor waren die Technologiewerte, die von den Gewinnen der Halbleiterwerte profitierten. «Nach den insgesamt starken Nvidia-Zahlen und mit Blick auf den für morgen erwarteten Börsengang von Anthropic könnte sich die Stimmung rund um Tech-Aktien wieder aufhellen», so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck. «Dies wäre ein wichtiger Richtungswechsel, denn die zuletzt deutlich gestiegene Skepsis gegenüber der Rentabilität von KI-Investitionen, den Bewertungen im Tech-Sektor und der Nachhaltigkeit des Wachstums hat inzwischen auch an den Aktienmärkten insgesamt Spuren hinterlassen.» Aktien von ASML legten mit 3,8 Prozent deutlich zu. Ausreisser waren Prosus . Deren Aktien verloren 6,8 Prozent, nachdem die Beteiligung Tencent mit ihren Zahlen enttäuscht hatte.