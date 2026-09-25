Verluste erlitten dagegen die Ölwerte, die damit auf die jüngsten Nachrichten reagierten. Der Iran hat den USA nach Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Ende des Krieges vorgelegt. «Kommen die USA und Iran bei den Gesprächen über eine Öffnung der Meerenge voran, hätte der Ölpreis Raum für eine Korrektur», so Tim Konsky, Chef der Wertpapierfirma Mitrade. An den Verlusten änderte auch der Umstand nichts, dass die Investmentbank HSBC die Aktien von BP zum Kaufen empfohlen hatte.