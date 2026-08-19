Die europäischen Börsen haben am Mittwoch kaum verändert tendiert. Der Iran-Krieg und zuletzt stark gestiegene Renditen an den Anleihemärkten lasten auf der Stimmung. Anleger warten zudem auf das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank am Abend. «Die Anleger werden genau hinschauen, wie die US-Notenbank die weitere Entwicklung von Inflation und Zinsen einschätzt», so Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. «Gerade vor dem Hintergrund der gestiegenen Anleiherenditen könnte hier der nächste Impuls für die Märkte kommen.»