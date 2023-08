Für zumindest bei Ölkonzernen positive Stimmung sorgte in Europa zum Wochenstart ein steigender Gaspreis. Der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat schnellte teilweise um fast 18 Prozent in die Höhe. Grund ist die Sorge vor einem Streik in einer australischen Flüssiggasanlage. Branchenwerte wie die von Totalenergies und Shell profitierten von dem Anstieg.