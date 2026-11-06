Am Markt wird auf den US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag gewartet. «Neue Impulse für die Zinsdebatte könnten vom US-Arbeitsmarkt kommen», so Molnar. «Nach unserer Prognose wird die US-Wirtschaft im abgelaufenen Monat 50.000 neue Stellen geschaffen haben», hiess es von der Landesbank Baden-Württemberg. «Dieser moderate Stellenzuwachs dürfte jedoch angesichts des geringen Wachstums der Erwerbspersonen ausreichen, um die Arbeitslosenquote bei niedrigen 4,2 Prozent zu halten.» Daher dürfte einer Leitzinserhöhung im Dezember nichts im Wege stehen.