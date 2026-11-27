Am Ende des Feldes bewegten sich dagegen mit Pharma sowie Nahrungs- und Getränkeproduzenten zwei defensive Sektoren, die bereits am Vortag verloren hatten. Aktien von Sanofi kamen nach ihrem jüngsten Höhenflug etwas ins Schlingern. Santander hatte die Einstufung auf «Neutral» gesenkt und das Kursziel auf 96 Euro reduziert. Der Wert fiel mit über zwei Prozent in den Bereich dieses Ziels./mf/zb