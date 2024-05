Europas Börsen haben auch am Mittwoch ihre Erholung mit gedrosseltem Tempo fortgesetzt. Der wichtigste britische Index, der «Footsie», setzte zugleich seinen Rekordlauf fort. Unterstützung kam erneut von Unternehmensseite. In Summe überzeugten die weiteren vorgelegten Quartalsbilanzen die Anleger. Positiv war zudem mit Blick auf Konjunktursignale, dass in der grössten europäischen Volkswirtschaft Deutschland die Industrie im März nicht so deutlich schwächelte wie erwartet. Im gesamten ersten Quartal stieg die Industrieproduktion zudem leicht.