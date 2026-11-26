Auch Technologiewerte waren gefragt. Sie reagierten damit ebenfalls auf die Vorgaben aus den USA. «Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist in dieser Woche auf 4,86 Prozent gefallen», so Wienke. «Sinkende Renditen sind grundsätzlich positiv für die KI-Story, weil sie den Gegenwartswert künftiger Gewinne erhöhen und die Finanzierung des Infrastrukturaufbaus verbilligen.» Dies wirkte sich auch auf den europäischen Halbleitersektor günstig aus. ASML gewannen 2,7 Prozent, STMicro zogen sogar um 4,4 Prozent an.