Deutsche Inflationsdaten hatten am Mittwoch die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung in der Eurozone getrübt. Sorgen bereitet zum Beispiel der weiterhin deutliche Anstieg der Dienstleistungspreise, der mit weiter steigenden Löhnen und dem wieder anziehenden privaten Konsum einhergeht. Vor diesem Hintergrund waren an den Anleihemärkten die Renditen spürbar gestiegen, was festverzinsliche Anlagen gegenüber Aktien attraktiver erscheinen liess.