Ungeachtet der Erholung der US-Börsen von den jüngsten Gewinnmitnahmen haben sich die europäischen Aktienmärkte am Freitag kaum vom Fleck bewegt. Der EuroStoxx 50 indes wurde von Verlusten der Prosus-Aktie leicht heruntergezogen. Insgesamt jedoch ist es bereits sehr ruhig geworden vor dem Weihnachtswochenende, auch wenn am Nachmittag in den USA noch die Inflationssignale anstehen.

22.12.2023 10:49