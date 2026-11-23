Dass sich die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone im November wegen schwacher Daten aus Frankreich überraschend nicht verbessert hat, liess die Aktienkurse kalt. Auch in Grossbritannien blieben die Einkaufsmanagerindizes hinter den Erwartungen zurück. Hier wie dort liegen sie allerdings weiter über der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf Wachstum hindeutet.