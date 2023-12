Unter den Einzelaktien richteten sich die Blicke vor allem auf die UBS . Die Anteile der Schweizer Grossbank legten an der Spitze des Stoxx Europe 50 um 2,1 Prozent zu. Damit sind sie zurück auf dem Weg zu ihrem 15-Jahres-Hoch, das sie am Freitag erreicht hatten. Die Investmentgesellschaft Cevian aus Schweden erwarb einen 1,3-prozentigen Anteil und lobte die Integration der Credit Suisse als hervorragende Arbeit. Sie begründete ihren Einstieg in die UBS mit einem erwarteten «signifikanten» Bewertungspotenzial.