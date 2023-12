Allerdings gab es auch kritische Stimmen. So hält Marktstratege Sascha Rehbein von der Weberbank den Zinsoptimismus zumindest in Europa für übertrieben. «Die letzten Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde unterstrichen die Bereitschaft der Notenbank, weitere restriktive Massnahmen vorzunehmen», merkte Rehbein an. «So könnten die Notenbanker dem Finanzsystem weitere Liquidität entziehen, indem sie die Anleihekäufe noch stärker reduzieren.» Zudem könnte die Normalisierung des Inflationspfades in der Eurozone von nun an schwieriger werden und eine erste Leitzinssenkung erst in der zweiten Jahreshälfte 2024 ermöglichen.