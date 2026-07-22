Auch Versorger präsentierten sich stabil. Aktien des Schwergewichts Iberdrola lagen dabei leicht im Plus. Der spanische Energiekonzern war im zweiten Quartal wieder gewachsen. Gewinnseitig lief es für das Unternehmen noch besser. Etwas gebremst wurde der Kurs durch die Übernahme des finnischen Netzbetreibers Caruna. Die Analysten der kanadischen RBC bezeichneten diese als kostspielig.