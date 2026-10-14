Schwächer tendierten dagegen Banken und Versicherer. Letztere litten unter den Abgaben von Swiss Re , die um ein Prozent nachgaben. Die Analysten von Jefferies hatten den Wert auf «Underperform» abgestuft. Im Bankensektor war Zurückhaltung vor neuen Zahlen aus den USA angesagt. «Die bisherigen Quartalszahlen der Banken lagen zwar etwas über den Erwartungen und sorgten für Kursbewegungen, aber eben nur etwas - für einen kräftigen Schub am Gesamtmarkt reicht das bislang nicht», merkte Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets an./mf/stk