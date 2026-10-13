Ansonsten waren defensive Werte aus den Bereichen Nahrungsmittel und Pharma gefragt. Astrazeneca legten nach einer doppelten Hochstufung durch Nordea um 2,3 Prozent zu. Roche hat mit dem US-Biotechunternehmen Rona Therapeutics eine Lizenzvereinbarung unterzeichnet. Dabei geht es um einen experimentellen RNAi-Wirkstoff gegen den Rezeptor ALK7. Dieser kommt vor allem im Fettgewebe vor und spielt eine wichtige Rolle bei der Speicherung und dem Abbau von Fett sowie bei der Regulierung des Energiestoffwechsels. Die Aktie gewann 1,4 Prozent.