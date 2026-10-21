Zu deutlich stärkeren Ausschlägen kam es bei Einzelwerten, die damit auf Zahlen reagierten. So kletterten die Aktien von EssilorLuxottica um knapp 14 Prozent. Die Analysten der Citibank sprachen von besser als erwarteten Umsätzen im dritten Quartal. Die Entwicklung im Kerngeschäft dämpfe Bedenken, dass sich der Markt abschwäche. Die Aktie bleibe ein Kauf und bewege sich am untersten Ende der historischen Bewertung.