Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag leicht zugelegt. Während der Gesamtmarkt sich vergleichsweise unspektakulär präsentierte, führten die zahlreichen Quartalszahlen zu stärkeren Ausschlägen bei Einzelwerten. Neue Impulse könnte am Nachmittag die Sitzung der Europäischen Zentralbank bringen. «Zwar wird auch von der EZB keine Veränderung der Leitzinsen erwartet, doch angesichts der weiterhin hohen Energiepreise kommt ihrer Kommunikation besondere Bedeutung zu», merkte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets dazu an.