Der französische Cac 40 zeigte sich ebenfalls etwas fester und gewann 0,28 Prozent auf 7556,05 Zähler. Auf Jahressicht liegt das Plus bei rund 17 Prozent. Der britische FTSE 100 zog zuletzt um 0,15 auf 7734,40 Punkte an. Hier stehen in etwa drei Prozent Plus seit Ende 2022 auf dem Zettel.