Die Anleger an den europäischen Aktienmärkten haben am Mittwoch angesichts wichtiger US-Inflationsdaten am Nachmittag Vorsicht walten lassen. Von den Wirtschaftsdaten erhofft man sich Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Zudem legt Nvidia am späten Abend nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vor. Der Chipriese gilt als Barometer für den KI-Boom. Für Nvidia seien die Erwartungen wie immer sehr hoch, so Andreas Lipkow von CMC Markets.