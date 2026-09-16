Die europäischen Börsen haben sich am Mittwoch vor der US-Zinsentscheidung leicht zugelegt. Gesunkene Ölpreise gaben dabei leichten Rückenwind, doch die Karten werden erst am Abend neu gemischt. Die Aufmerksamkeit ist dabei ganz auf die Pressekonferenz der US-Notenbank gerichtet. «Dann wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt», betonte Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. «Entscheidend ist vor allem die Frage, wie es weitergeht.»