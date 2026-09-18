Die europäischen Börsen haben nach den Vortagesgewinnen am Freitag wieder etwas geschwächelt. Dabei wurde die Kursfindung vom grossen Verfall beeinflusst. «Zur Mittagszeit werden zunächst Indexoptionen und Futures abgerechnet, bevor zur Schlussauktion die Aktienoptionen folgen», erläuterte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. «Rund um diese Termine kann es bei einzelnen Indizes und Aktien zu grösseren Kursausschlägen kommen.» Nicht jede ungewöhnliche Bewegung sollte deshalb als Marktsignal interpretiert werden.