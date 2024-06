Technologiewerte knüpften an die Gewinne der Vortage an. Das Schwergewicht ASML zog um ein weiteres Prozent an und setzte damit seine Rekordjagd fort. Auslöser des Aufwärtsschubs der vergangenen Tage war offenbar der Optimismus des Finanzchefs des niederländischen Unternehmens. Roger Dassen habe in kleiner Runde einen erfolgreichen Abschluss von Verhandlungen mit dem taiwanesischen Chipkonzern TSMC in Aussicht gestellt, bemerkte Jefferies-Analyst Janardan Menon.