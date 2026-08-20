Am Ende des Feldes lagen dagegen die Einzelhandelswerte. Eine gesenkte Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2026/27 schickte die Aktien von JD Sports auf Talfahrt. Sie sackten in London um rund 15 Prozent ab. Auch die Aktien anderer Branchenwerte gerieten unter Druck. Der britische Sportmodehändler hatte - wie vor rund anderthalb Wochen bereits der Schweizer Konkurrent On Holding - mit schwachen Umsätzen im zweiten Geschäftsquartal enttäuscht. Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank hob das schwache Geschäft in den USA hervor./mf/jha/