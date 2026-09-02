Die europäischen Börsen haben ihre Verluste am Mittwoch etwas ausgebaut. Der September als schwieriger Börsenmonat wurde damit seinem Ruf bislang gerecht. «Insgesamt fürchten die Märkte eine Gemengelage aus schwächerer Konjunktur und hartnäckiger Inflation», hiess es von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Der bange Blick gilt daher der Renditeentwicklung an den Anleihemärkten. «Die Renditen der grössten Schuldner aus dem Euroraum, Frankreich und Italien, haben sich inzwischen über der Vier-Prozent-Marke festgesetzt», so die Experten der LBBW.