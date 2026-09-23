Weniger gut kamen Neuigkeiten zu Diageo an. Bei dem britischen Spirituosen- und Guinness-Hersteller war es erneut zu einem Wechsel in der Führungsetage gekommen. Die Managerin Joanne Wilson werde im Laufe des kommenden Jahres als neue Finanzchefin in die Konzernführung eintreten und dort Nik Jhangiani ablösen, hatte Diageo mitgeteilt. Der angekündigte Abschied des Finanzchefs sei negativ, schrieb Analyast Edward Mundy von Jefferies. Denn Jhangiani habe eine zentrale Rolle bei der Festlegung der Unternehmensstrategie gespielt./mf/jha/