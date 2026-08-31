Der Stoxx Europe 600 Real Estate fiel auf das tiefste Niveau seit Mitte Juli, während deutsche Bundesanleihen auf dem höchsten Niveau seit 15 Jahren rentieren. Auch die zinssensitiven Wachstumswerte im Stoxx Europe 600 Technology wurden von den Anlegern eher verkauft, zumal der Halbleitersektor am Freitag in den USA Schwäche gezeigt hatte. Fed-Chef Kevin Warsh hatte in seiner Rede auf der Notenbankkonferenz in Jackson Hole Zinserhöhungen signalisiert. Ein Schritt im September gilt am Markt nun als wahrscheinlich.