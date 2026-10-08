Technologiewerte und besonders Halbleitertitel litten unter den Vorgaben aus Asien, wo die Zahlen von Samsung nicht ganz die extrem hohen Markterwartungen erfüllt hatten. Aktien der Autozulieferer standen im Schatten einer Gewinnwarnung des französischen Autozulieferers OPMobility . Die Aktie brach um über 19 Prozent ein und zog auch andere Werte des Sektors wie Valeo nach unten. OPMobility will nun 770 Stellen in Frankreich und Deutschland streichen. Grund sind höhere Kosten und Produktionsunterbrechungen bei Kunden wie Stellantis . Deren Aktie schwächelte mit 3,5 Prozent ebenfalls merklich.