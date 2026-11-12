Damit blieben die Turbulenzen beim Halbleiterkonzern Nvidia auf den Technologiesektor beschränkt. Das Schwergewicht ASML belastete diesen mit einem Verlust von 1,9 Prozent. Laut US-Medienberichten könnte sich schon bald die Zukunft von Firmenchef Jensen Huang entscheiden, der nach einer Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin unter Druck steht. Der Verwaltungsrat des in Kalifornien ansässigen Konzerns schaltete sich am Mittwoch (Ortszeit) zu Beratungen zusammen, wie unter anderem die «New York Times» und das «Wall Street Journal» unter Berufung auf informierte Personen berichteten.