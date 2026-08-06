Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter zugelegt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone stieg um 0,59 Prozent auf 6.515,04 Punkte und bewegte sich damit auf Rekordniveau. «Für Rückenwind sorgt die Hoffnung auf eine Einigung zwischen Iran und Oman über eine neue Schifffahrtsroute durch die Strasse von Hormus», stellte Markexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets fest.