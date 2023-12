An der Londoner Börse gaben sich die Anleger trotz schwacher Konjunkturdaten gelassen, der FTSE 100 rückte um 0,33 Prozent auf 7567,35 Punkte vor. Die britische Wirtschaft war den Daten zufolge im Oktober im Vergleich zum Vormonat erstmals leicht geschrumpft. Die Gefahr, dass Grossbritannien in eine Rezession schlittert, sehen Beobachter damit weiter steigen. Dies passt auch in das Bild des sich abzeichnenden Konjunkturabschwungs in Europa.