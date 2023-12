Grosse Kursausschläge von Einzeltiteln gab es an der Pariser Börse. Dort setzten sich Vivendi mit plus acht Prozent an die Spitze des Cac 40. Die Mediengruppe plant eine Aufspaltung in mehrere Teile. Analysten argumentieren, dass die einzelnen Teile für sich jeweils höher bewertet werden dürften als innerhalb der Konzerngruppe.