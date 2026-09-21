Etwas hinter den Tech-Werten bewegte sich in der Branchentabelle der Bankensektor, der unter anderem von einem Anstieg um drei Prozent bei der Societe Generale angeführt wurde. Die französische Bank peilt mittelfristig eine deutlich höhere Eigenkapitalrendite an und gab ausserdem bekannt, dass bis zum Jahr 2029 mindestens 21 Milliarden Euro in Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe gesteckt werden sollen.