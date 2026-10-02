Technologiewerte knüpften an die Stärke vom Vortag an und lagen an der Spitze der Einzelsektoren. Der Subindex setzte damit seinen Mitte September begonnenen kurzfristigen Aufwärtstrend fort und notierte zuletzt in Schlagweite der Jahreshochs aus dem Juni. Taktgeber waren dabei die Halbleiteraktien, allen voran das Schwergewicht ASML mit 2,3 Prozent Aufschlag. Aber auch STMicroelectronics waren gefragt. Zu Infineon , die mit 5,5 Prozent Aufschlag auffallend stark waren, hatte sich ein Experte des Investmenthauses Jefferies zuversichtlich geäussert. Das Unternehmen dürfte danach im kommenden Jahr von steigenden Preisen profitieren.