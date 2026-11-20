Schon in den USA war die Hoffnung auf einen Wandel der miesen Laune im Tech-Bereich durch einen erfolgreichen Börsengang von Anthropic schnell verflogen. Die zu 83 US-Dollar ausgegebenen Aktien der Erfinder des Chatbots Claude waren zwar am Donnerstag auch nach der Erstnotiz zunächst sehr gefragt gewesen, die Euphorie bröckelte dann aber. Nach einem Tageshoch von 115 US-Dollar schlossen die Papiere bei rund 97 Dollar. Im vorbörslichen Handel notierten sie zuletzt auch noch darunter.