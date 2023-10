Michael Hewson vom Broker CMC Markets begründete die Kursverluste mit der Vorsicht der Anleger vor einer Zuspitzung des Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Hamas am Wochenende. «Investoren scheinen die Haltung 'Safety First' einzunehmen», so der Analyst. «Anleger nehmen vor dem Wochenende Reissaus», sagte auch Analyst Timo Emden von Emden Research. In der kommenden Woche dürften die geopolitischen Unsicherheiten die Investoren weiter beschäftigen