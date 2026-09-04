Nach oben ging es auch für Vodafone . Die US-Investmentbank Goldman Sachs hatte ihr Kursziel von 85 auf 155 Pence angehoben und die Einstufung von «Sell» auf «Buy» gedreht. Analyst Andrew Lee macht einen deutlichen Wandel in den Ertragsperspektiven des britischen Telekommunikationsunternehmens aus. Der Experte traut Vodafone auf Sicht von drei Jahren eine stärkere Verbesserung der Rendite auf das eingesetzte Kapital zu als den Wettbewerbern. Die Vodafone-Aktien stiegen unter den stärksten Werten im «Footsie» um 2,7 Prozent auf fast 126 Pence.