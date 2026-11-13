«Schwächelt der KI-Sektor, performen Europas Aktienmärkte besser als die amerikanischen und asiatischen», sagte Robert Greil vom Bankhaus Merck Finck. Die Turbulenzen rund um den KI-Giganten Nvidia und mögliche politische Restriktionen für Chip-Exporte nach China lasteten am Freitag schwer auf den Kursen der US-Halbleiterbranche. «Der Marktfokus verschiebt sich gerade weg vom Wachstumsfokus hin in Richtung verlässlicher Qualität», so der Chefstratege.