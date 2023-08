Unter den Einzelwerten rückten im Handelsverlauf die Aktien von Ubisoft in den Fokus und sprangen um 8,5 Prozent hoch. Microsoft hat einen neuen Anlauf unternommen, um den Videospiele-Riesen Activision Blizzard zu übernehmen. Um das Geschäft bei den britischen Wettbewerbshütern durchzubekommen, will der US-Softwarekonzern die Cloud-Gamingrechte für 15 Jahre an den französischen Spielkonzern abtreten.