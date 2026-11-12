Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter zugelegt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone schloss 0,09 Prozent höher bei 6.398,98 Punkte. Er ist seit Wochenbeginn ununterbrochen gestiegen und erreichte das höchste Niveau seit zwei Monaten. Höhere Aufschläge gab es an den Börsen von Paris, London und Zürich. Die Turbulenzen beim Chip-Giganten Nvidia inklusive Rücktritt des Chefs Jensen Huang hatten nur bedingt Einfluss auf das europäische Börsengeschehen.