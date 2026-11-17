Am besten hielt sich noch der Index der Öl- und Gaskonzerne mit minus 0,8 Prozent. Als Kursstütze erwies sich der Anstieg der zuletzt schwachen Ölpreise. Ihnen halfen Meldungen über Angriffe auf Tankschiffe in der für den Öltransport wichtigen Meeresstrasse von Hormus. Zudem stufte das Analysehaus Kepler Cheuvreux Totalenergies , Eni und BP hoch und rät nun bei den drei Ölaktien zum Kauf./gl/he