Im Technologiesektor rückten die Ängste vor einer womöglich strengeren Regulierung des Baus neuer KI-Rechenzentren in den USA etwas weiter in den Hintergrund. Zudem dämpfte der Cloudkonzern CoreWeave mit einem zuversichtlichen Ausblick Zweifel am KI-Geschäft. Sorgen wegen der hohen Verschuldung des Unternehmens hatten zuletzt Bedenken hinsichtlich der hohen Kosten des weltweiten KI-Ausbaus und der Rentabilität der Projekte hochkochen lassen, die den gesamten Sektor belastet hatten.