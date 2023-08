Europas Börsen haben am Donnerstag den dritten Handelstag in Folge Verluste verbucht. Analyst Pierre Veret vom Broker Activtrades sprach von nachlassender Risikobereitschaft der Anleger vor wichtigen Wirtschaftsdaten. Am Freitag steht der monatliche Arbeitsmarktbericht in den USA auf der Agenda. Ausserdem verwies Veret auf die Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit in Verbindung mit den jüngsten durchwachsenen Quartalsberichten, was zusätzlich verunsichert habe.

03.08.2023 18:30