Zunächst hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg aus anonymen Quellen berichtet, dass Japan Tobacco einen Deal erwäge und sich dabei möglicherweise mit einem Partner zusammentun könnte, um anschliessend die Vermögenswerte von Imperial Brands aufzuteilen. Kurz darauf hatte die Altria Group mitgeteilt, dass sie eine mögliche Transaktion mit den Briten prüfe. Dazu hiess es, dass obendrein Gespräche über eine mögliche Übernahme von Teilen des Unternehmens mit einer dritten Partei geführt würden. Sollte es zu einem Deal kommen, wäre es laut Bloomberg eine der grössten Übernahmen eines britischen börsennotierten Unternehmens seit rund einem Jahrzehnt.