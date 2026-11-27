Der britische FTSE 100 gewann 0,84 Prozent auf 10.698,81 Punkte, was auf Sicht der vergangenen fünf Handelstage ein Plus von 3,4 Prozent bedeutet. Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets sieht inzwischen auch in Grossbritannien wieder eine wachsende Zuversicht, dass es zu einer Weihnachtsrally an der Börse kommen könnte. «Die Ausgangslage hat sich in den vergangenen Handelswochen deutlich verbessert, und die Befürchtungen einer weiteren Leitzinsanhebung durch die Bank of England dürften inzwischen zu einem grossen Teil in den Aktienkursen berücksichtigt sein.»